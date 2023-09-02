Катмен Усика: Удар пришелся прямо в мочевой пузырь, Александр был поражен

Катмен украинского супертяжа, чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО) Расс Анбер поделился своими мыслями по поводу удара ниже пояса в 5 раунде поединка против Даниэля Дюбуа (19-2; 18 КО).

– Очевидно, что вы были в углу Александра и вы видели Александра за кулисами, насколько он был поражен этим ударом?

– Да, он был поражен. Удар пришелся прямо в мочевой пузырь. Он был поражен этим ударом. Он был болезненным. Это не был такой же удар, как удар по тестикулам, но я думаю, вы могли это видеть, это была боль в участке, не имеющем особой защиты. Он был поражен. И парень был правша, большой мужик, который тоже отличный панчер. Такой удар должен был потрясти.

– Будете ли вы в углу Александра Усика в следующем бою?

– Я надеюсь, что буду. Вы слышали, что нет?

– Нет.

– Насколько я знаю, точно буду.

– Как фан бокса, я вижу причину, по которой Тайсон Фьюри не хочет драться с Александром Усиком в следующем: Усик — блестящий боец, технически отличный, наверное, лучше, чем любой другой супертяж. Фьюри – единственный, кто близок к нему. Но не был ли пример этим ударом по корпусу? Это то, что нужно Тайсону Фьюри, чтобы избить Александра Усика?

– Ударить его в пах?

– Ударить по корпусу.

– Это не был удар по корпусу. Это был удар ниже пояса.

– А если он приземлится выше?

– Так почему тогда это рецепт победы? Из-за того, что он ниже, значит это рецепт, чтобы избить Усика?

– Я думаю, это общий вывод, что у Усика есть уязвимость к ударам по корпусу.

– Так почему же каждый крузер в мире не использовал это? Почему все супертяжи, с кем он сражался, не использовали это?

– Потому что он очень хорош.

– Хорошо. Вперед. У всех есть какая-то уязвимость. "У него уязвимость к ударам по корпусу!" А что, есть другие бойцы, которые говорят: "Эй, ударь меня по корпусу?" Это просто безумный образ мышления. И делать вид, что у тебя есть секретная микстура и магическое противоядие, чтобы избить Усика. Если да, то выходи и сделай это! Если бы каждый боец думал так, как вы сейчас сказали, тогда бы у нас никогда не было этих больших боев в истории, когда два великих сражаются друг с другом. Один из них проигрывает, но они выходят сражаться друг против друга. И имеют с этим дело, и с этим живут. Вот как оно на самом деле. Это не имеет значения. В сложной схеме жизненных вещей это не имеет значения. Мы в спорте. Ты чемпион супертяжелого веса и у тебя шанс подраться с другим чемпионом. Сразись с ним! Сразись с ним! Сражайся!