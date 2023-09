Украинец Фаниян проиграл второй бой в профессиональной карьере

Украинский боксер, представитель полусреднего веса и чемпион по версии IBO International Арам Фаниен (23-2; 5 КО) выступил на вечере бокса в Манчестере (Великобритания).

Наш соотечественник проиграл чемпиону по версии WBA Continental Адаму Азиму (9-0; 6 КО). По итогам 10 раундов судьи единогласным решением 98-92; 100-91; 99-91 отдали победу местному спортсмену.

Это поражение стало вторым в карьере перспективного украинца. Триумф в поединке позволил бы Араму быть в ТОП 10 рейтинга IBF и претендовать на бой за чемпионский титул организации.

Напомним, что ранее Усик стал лучшим боксером августа по версии WBA.

How are you scoring Adam Azim vs Aram Fanyan?



Submit your scorecard below