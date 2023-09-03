Украинец Фаниян проиграл второй бой в профессиональной карьере

Украинский боксер, представитель полусреднего веса и чемпион по версии IBO International Арам Фаниен (23-2; 5 КО) выступил на вечере бокса в Манчестере (Великобритания).

Наш соотечественник проиграл чемпиону по версии WBA Continental Адаму Азиму (9-0; 6 КО). По итогам 10 раундов судьи единогласным решением 98-92; 100-91; 99-91 отдали победу местному спортсмену.

Это поражение стало вторым в карьере перспективного украинца. Триумф в поединке позволил бы Араму быть в ТОП 10 рейтинга IBF и претендовать на бой за чемпионский титул организации.

Напомним, что ранее Усик стал лучшим боксером августа по версии WBA.