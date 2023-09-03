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Украинец Фаниян проиграл второй бой в профессиональной карьере
Поединок был титульный
LuckyPunch
Украинский боксер, представитель полусреднего веса и чемпион по версии IBO International Арам Фаниен (23-2; 5 КО) выступил на вечере бокса в Манчестере (Великобритания).
Наш соотечественник проиграл чемпиону по версии WBA Continental Адаму Азиму (9-0; 6 КО). По итогам 10 раундов судьи единогласным решением 98-92; 100-91; 99-91 отдали победу местному спортсмену.
Это поражение стало вторым в карьере перспективного украинца. Триумф в поединке позволил бы Араму быть в ТОП 10 рейтинга IBF и претендовать на бой за чемпионский титул организации.
Напомним, что ранее Усик
How are you scoring Adam Azim vs Aram Fanyan?— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) September 2, 2023
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