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Питер Фьюри: По моему мнению, Дюбуа однозначно ударил ниже пояса

Бокс
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Здоровая мысль

Питер Фьюри: По моему мнению, Дюбуа однозначно ударил ниже пояса

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Дядя чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО) Питер Фьюри рассказал о своем видении ситуации с ударом ниже пояса в поединке Усик – Фьюри.

"Я не видел весь бой, но смотрел хайлайты, посмотрел остановки. На мой взгляд, Дюбуа однозначно ударил ниже пояса. Кстати, я не вхожу в лагерь одного из них. Поверьте мне, я говорю то, что чувствую.

Дерьмо – это дерьмо, а что-то хорошее – это что-то хорошее. Золото – это золото, а место дерьма – в туалете. Вы не сможете выдать кусок дерьма за слиток золота. Я говорю вам как есть: вы должны видеть вещи такими, какие они есть. Для меня это был удар ниже пояса. Он пришелся не в линию пояса, а в пах" – сказал он.

Напомним, что ранее отец Фьюри назвал следующего соперника Тайсона.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Дэниэл Дюбуа
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Источник:
fightnews

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