Кроуфорд: Думаю, что угол Спенса должен был остановить бой в седьмом раунде

Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (40-0; 31 КО) прокомментировал исход боя против Эррола Спенса (28-1; 22 КО). Его слова цитирует Boxing Social:

"Спенс очень жесткий. Он поднимался и говорил: "Я не сдамся, меня не волнует, что ты делаешь, я просто продолжу сражаться". Эррол сделал то, что должен был сделать, пока мог продержаться.

Я думаю, что его угол должен был остановить бой в седьмом раунде. Мне кажется, что они верили в Эррола, но им следовало спасти его от себя. Мы, бойцы, продолжаем бороться, пока не останется сил.

Но в какой-то момент бойцы видят, что выиграть невозможно, и делают ставку на удачу. Это может привести к серьезным потерям, они могут получить такое повреждение, что не смогут вернуться" – сказал боксер.