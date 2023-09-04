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Тренер Кроуфорда задержан в аэропорту Манчестера
У него найдено огнестрельное оружие
Getty Images/Global Images Ukraine
Брайан Макинтайр, тренер лидера рейтинга pound-for-pound американца Теренса Кроуфорда, задержан с огнестрельным оружием в Манчестере (Великобритания), пишет издание Daily Mail.
Макинтайр возвращался в США после выступления своего подопечного, британского бойца среднего веса (до 72,6 кг) Криса Юбэнка-младшего (33-3, 24 KO), однако в аэропорту во время проверки багажа у него был обнаружен пистолет, после чего на место прибыли сотрудники полиции.
В настоящий момент Макинтайр находится под стражей до выяснения обстоятельств.
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