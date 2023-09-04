Тренер Кроуфорда задержан в аэропорту Манчестера

Брайан Макинтайр, тренер лидера рейтинга pound-for-pound американца Теренса Кроуфорда, задержан с огнестрельным оружием в Манчестере (Великобритания), пишет издание Daily Mail.

Макинтайр возвращался в США после выступления своего подопечного, британского бойца среднего веса (до 72,6 кг) Криса Юбэнка-младшего (33-3, 24 KO), однако в аэропорту во время проверки багажа у него был обнаружен пистолет, после чего на место прибыли сотрудники полиции.

В настоящий момент Макинтайр находится под стражей до выяснения обстоятельств.