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Сторона Дюбуа подаст апелляцию на результат боя с Усиком
По их мнению, украинец выиграл несправедливо
Фрэнк Уоррен, промоутер Даниэля Дюбуа, подал апелляцию на результат поединка британского тяжеловеса с Александром Усиком и настаивает на проведении реванша.
"Вследствие ошибок, допущенных рефери поединка Луисом Пабоном, Даниэль Дюбуа был несправедливо лишён своего законного статуса объединённого чемпиона мира в тяжёлом весе.
Примерно на 20-й секунде пятого раунда Дюбуа нанёс удар по корпусу, который повалил и сильно травмировал Усика и, казалось бы, увенчал Дюбуа титулом чемпиона в тяжёлом весе. Однако этот удар был неправильно расценен рефери Пабоном и был признан нечестным.
Вместо нокаута Усику был предоставлен значительный период восстановления, что позволило ему восстановить силы и беспрепятственно продолжить поединок", — говорится в апелляции.
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