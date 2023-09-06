Сторона Дюбуа подаст апелляцию на результат боя с Усиком

Фрэнк Уоррен, промоутер Даниэля Дюбуа, подал апелляцию на результат поединка британского тяжеловеса с Александром Усиком и настаивает на проведении реванша.

"Вследствие ошибок, допущенных рефери поединка Луисом Пабоном, Даниэль Дюбуа был несправедливо лишён своего законного статуса объединённого чемпиона мира в тяжёлом весе.

Примерно на 20-й секунде пятого раунда Дюбуа нанёс удар по корпусу, который повалил и сильно травмировал Усика и, казалось бы, увенчал Дюбуа титулом чемпиона в тяжёлом весе. Однако этот удар был неправильно расценен рефери Пабоном и был признан нечестным.

Вместо нокаута Усику был предоставлен значительный период восстановления, что позволило ему восстановить силы и беспрепятственно продолжить поединок", — говорится в апелляции.