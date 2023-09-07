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ВИДЕО. Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну провели дуэль взглядов

Бокс
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Бой запланирован на октябрь

ВИДЕО. Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну провели дуэль взглядов

фото - boxingscene.com

Новина українською

Тайсон Фьюри и Франсис Нганну провели первую дуэль взглядов.

Напомним, что поединок пройдет 28 октября в Саудовской Аравии.

10-раундовый бой состоится по правилам профессионального бокса с тремя судьями.

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В статье: Тайсон Фьюри Фрэнсис Нганну
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