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ВИДЕО. Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну провели дуэль взглядов
Бой запланирован на октябрь
фото - boxingscene.com
Тайсон Фьюри и Франсис Нганну провели первую дуэль взглядов.
Напомним, что поединок пройдет 28 октября в Саудовской Аравии.
10-раундовый бой состоится по правилам профессионального бокса с тремя судьями.
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