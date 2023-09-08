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Боб Арум назвал имя следующего соперника Ломаченко

Бокс
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Бой может состояться в 2024 году

Боб Арум назвал имя следующего соперника Ломаченко

Новина українською

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) проведет бой против бывшего абсолютного чемпиона в легком дивизионе австралийца Джорджа Камбососа (21-2, 10 КО). Об этом рассказал Боб Арум в комментарии ProBoxingFans.

По словам Боба Арума, бой Ломаченко и Камбососа-младшего может состояться в Австралии в 2024 году.

Промоутер отметил, что Ломаченко взял себе отпуск до конца 2023 года.

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В статье: Василий Ломаченко
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Источник:
Xsport.ua

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