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Боб Арум назвал имя следующего соперника Ломаченко
Бой может состояться в 2024 году
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) проведет бой против бывшего абсолютного чемпиона в легком дивизионе австралийца Джорджа Камбососа (21-2, 10 КО). Об этом рассказал Боб Арум в комментарии ProBoxingFans.
По словам Боба Арума, бой Ломаченко и Камбососа-младшего может состояться в Австралии в 2024 году.
Промоутер отметил, что Ломаченко взял себе отпуск до конца 2023 года.
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Источник:Xsport.ua
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