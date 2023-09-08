Боб Арум назвал имя следующего соперника Ломаченко

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) проведет бой против бывшего абсолютного чемпиона в легком дивизионе австралийца Джорджа Камбососа (21-2, 10 КО). Об этом рассказал Боб Арум в комментарии ProBoxingFans.

По словам Боба Арума, бой Ломаченко и Камбососа-младшего может состояться в Австралии в 2024 году.

Промоутер отметил, что Ломаченко взял себе отпуск до конца 2023 года.