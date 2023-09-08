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Победитель боя Фьюри и Нганну получит специальный пояс от WBC
Бой состоится в октябре
Getty Images/Global Images Ukraine
Накануне боксёрского поединка между британским боксёром-тяжеловесом Тайсоном Фьюри и бывшим бойцом UFC камерунцем Франсисом Нганну состоялась первая совместная пресс-конференция.
На событии был презентован пояс от WBC под названием WBC 'Riyadh Champion', который будет предоставлен победителю боя.
Поединок между Тайсоном Фьюри и Франсисом Нганну пройдёт по правилам бокса и продлится 10 раундов. Бой состоится 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
The WBC have created a new special WBC 'Riyadh Champion' belt which will be awarded to the winner of Tyson Fury vs Francis Ngannou on Oct 28th… pic.twitter.com/7WQ4w8vt2a— Michael Benson (@MichaelBensonn) September 7, 2023
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