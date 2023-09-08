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Тайсон Фьюри: Если я проиграю парню с UFC, то меня засмеют

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Боксер высказался о предстоящем поединке

Тайсон Фьюри: Если я проиграю парню с UFC, то меня засмеют

Фото: The Guardian

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Британский чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри высказался о предстоящем боксёрском поединке с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

"Давайте не будем забывать, что я готовился к бою с Уайлдером всего шесть недель. Перед Нганну я буду тренироваться целых 12 недель. Я должен быть на высоте, потому что это не просто боксёрский поединок. Если бы я проиграл чемпиону мира по боксу или претенденту, люди бы сказали: "Ну, он проиграл чемпиону. Неважно". Но если я проиграю парню из ММА, я больше никогда не смогу показаться на публике. Надо мной будут смеяться. Люди будут попрекать меня этим до конца жизни. Так что это очень важный бой.

Пусть СМИ воспринимают этот бой как шутку, но не сомневайтесь, Тайсон Фьюри не оставит никого равнодушным и выйдет на бой в своей лучшей форме, чтобы победить. А если меня отправят в нокаут, я хочу, чтобы вы все посмеялись надо мной. Только идиот не стал бы серьёзно тренироваться перед боем с Фрэнсисом. Этот парень — машина, и я отношусь к нему с большим уважением", — приводит слова Фьюри BoxingScene.

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В статье: Тайсон Фьюри
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