Промоутер Усика: Если Фьюри хочет победить Александра, пусть ждет еще 5 лет

Промоутер украинского супертяжа, чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО) Александр Красюк рассказал о лучшем периоде в карьере своего подопечного. Слова специалиста цитирует ProBox TV:

"Как вы думаете, сможет ли Фьюри остановить время? 12 августа было 35-летие Фьюри – я поздравил его с днем рождения.

Усик сейчас на вершине. Если Фьюри хочет победить его, ему придется ждать около пяти лет, потому что Александр будет точно на вершине следующие два-три года. Ему 36. Это золотая эра для супертяжелого веса.

Не забывайте, что Усик пришел в бокс в 15 лет. Лагерь Усика – это не просто толпа. Это очень опытные ребята, которые учились на протяжении всей карьеры Александра Усика. Они его хорошо знают.

Команда Усика знает, что нужно сделать, чтобы удержать его на этом уровне. Они исправно выполняют свою работу" – сказал Красюк.

Напомним, что в своем крайнем поединке Усик победил британца Даниэля Дюбуа (19-2; 18 КО) нокаутом в 9 раунде.