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Промоутер Фьюри о бое с Усиком: Мы подписали контракт в прошлом году, но они снялись в декабре
Что-то здесь не чисто
Фото: Sporting News
Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО) Фрэнк Уоррен рассказал о своем видении организации поединка его подопечного против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО). Его слова цитирует YouTube-канал Boxing News:
"Я устал от того, что мне задают тот же идиотский вопрос. Мы подписали контракт на бой в прошлом году, но они снялись с поединка в декабре. Затем шли разговоры о том, что поединок состоится в феврале, а затем – в апреле. Skill Challenge не смогла обеспечить место проведения боя. Мы пытались устроить поединок в Великобритании, но Усик просто свалил и, как он сам говорит, подписал контакт на бой со Skill Challenge в декабре.
Он говорил, что через несколько недель мы получим предложение. Я прав? Мы его так и не получили. Это мы были теми, кто сделал предложение. Так что бессмысленно говорить об этом. Мы устраиваем поединок Фьюри с Нганну, а потом посмотрим, что будет дальше, если Тайсон победит" – сказал он.
Напомним, что ранее по поводу боя Усик – Фьюри
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