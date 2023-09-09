Промоутер Фьюри о бое с Усиком: Мы подписали контракт в прошлом году, но они снялись в декабре

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО) Фрэнк Уоррен рассказал о своем видении организации поединка его подопечного против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО). Его слова цитирует YouTube-канал Boxing News:

"Я устал от того, что мне задают тот же идиотский вопрос. Мы подписали контракт на бой в прошлом году, но они снялись с поединка в декабре. Затем шли разговоры о том, что поединок состоится в феврале, а затем – в апреле. Skill Challenge не смогла обеспечить место проведения боя. Мы пытались устроить поединок в Великобритании, но Усик просто свалил и, как он сам говорит, подписал контакт на бой со Skill Challenge в декабре.

Он говорил, что через несколько недель мы получим предложение. Я прав? Мы его так и не получили. Это мы были теми, кто сделал предложение. Так что бессмысленно говорить об этом. Мы устраиваем поединок Фьюри с Нганну, а потом посмотрим, что будет дальше, если Тайсон победит" – сказал он.