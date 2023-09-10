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Фьюри уверен, что победит Нганну даже в клетке
Может не пролезть в дверь
фото - boxingscene.com
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) уверен в победе над Фрэнсисом Нганну даже по правилам ММА. Его слова цитирует BoxingScene:
"Я бы надрал тебе задницу в клетке. Сто процентов. Сначала я побью тебя на боксерском ринге, а потом надеру задницу в клетке. Без проблем. Сначала перебоксирую его, а затем побью в клетке.
Я не думаю, что он сможет свалить меня на пол. Серьезно, я не думаю, что он сможет победить меня в бою по правилам ММА. Просто поймаю его на подходе аперкотом, свалю тейкдауном и прижму к земле" – сказал Фьюри.
Напомним, что бой Фьюри – Нганну состоится 28 октября в Саудовской Аравии.
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