  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Фьюри: Я больше не хочу драться с Усиком
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фьюри: Я больше не хочу драться с Усиком

Бокс
(1 голосов)

Британец снова избегает этого боя

Фьюри: Я больше не хочу драться с Усиком

Фото: The Guardian

Новина українською

Чемпион мира в супертяжёлом весе британский боксёр Тайсон Фьюри в очередной раз высказался по поводу украинца Александра Усика.

"Я больше не хочу драться с Усиком, потому что он огромный кусок дерьма! И его всё равно побил Даниэль Дюбуа. Хотя это и неважно. Но его 100% нокаутировали ударом в корпус. Он просто слабак.

Он проиграл Шону Портеру. Да, блин, — в полусреднем весе! Мне больше неинтересно с ним драться. Первая остановка — Фрэнсис Нганну, вторая — банк", — заявил Фьюри в интервью IFL TV.

Напомним, в пятом раунде Дюбуа нанёс удар в область пояса, после чего Усик упал на канвас, взяв на восстановление несколько минут. Рефери посчитал удар нелегитимным.

По теме
yellow-arrow
Тайсон Фьюри: Майк Тайсон должен быть в моём углу ринга
yellow-arrow
Чарло: Я чувствую, что меня всегда недооценивали
yellow-arrow
Джошуа назвал фаворита боя Усик - Хргович
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде