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Фьюри: Я больше не хочу драться с Усиком
Британец снова избегает этого боя
Фото: The Guardian
Чемпион мира в супертяжёлом весе британский боксёр Тайсон Фьюри в очередной раз высказался по поводу украинца Александра Усика.
"Я больше не хочу драться с Усиком, потому что он огромный кусок дерьма! И его всё равно побил Даниэль Дюбуа. Хотя это и неважно. Но его 100% нокаутировали ударом в корпус. Он просто слабак.
Он проиграл Шону Портеру. Да, блин, — в полусреднем весе! Мне больше неинтересно с ним драться. Первая остановка — Фрэнсис Нганну, вторая — банк", — заявил Фьюри в интервью IFL TV.
Напомним, в пятом раунде Дюбуа нанёс удар в область пояса, после чего Усик упал на канвас, взяв на восстановление несколько минут. Рефери посчитал удар нелегитимным.
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