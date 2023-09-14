Фьюри: Я больше не хочу драться с Усиком

Чемпион мира в супертяжёлом весе британский боксёр Тайсон Фьюри в очередной раз высказался по поводу украинца Александра Усика.

"Я больше не хочу драться с Усиком, потому что он огромный кусок дерьма! И его всё равно побил Даниэль Дюбуа. Хотя это и неважно. Но его 100% нокаутировали ударом в корпус. Он просто слабак.

Он проиграл Шону Портеру. Да, блин, — в полусреднем весе! Мне больше неинтересно с ним драться. Первая остановка — Фрэнсис Нганну, вторая — банк", — заявил Фьюри в интервью IFL TV.

Напомним, в пятом раунде Дюбуа нанёс удар в область пояса, после чего Усик упал на канвас, взяв на восстановление несколько минут. Рефери посчитал удар нелегитимным.