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На Showtime вышел фильм о бое Альварес – Чарло. Видео
Хороший анонс боя
фото - boxingscene.com
В ночь с 30 сентября на 1 октября состоится историческое событие в боксе – абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2-2, 39 КО) выйдет на ринг против абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе, американца Джермалла Чарло (35 -1-1;19 КО).
К этому легендарному событию платформа Showtime презентовала мини-фильм об участниках мега-ивента, их подготовке и шансах в поединке.
Напомним, что ранее промоутер Фьюри
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