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На Showtime вышел фильм о бое Альварес – Чарло. Видео

Бокс
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Хороший анонс боя

На Showtime вышел фильм о бое Альварес – Чарло. Видео

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 30 сентября на 1 октября состоится историческое событие в боксе – абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2-2, 39 КО) выйдет на ринг против абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе, американца Джермалла Чарло (35 -1-1;19 КО).

К этому легендарному событию платформа Showtime презентовала мини-фильм об участниках мега-ивента, их подготовке и шансах в поединке.

Напомним, что ранее промоутер Фьюри намекнул, что ждать бой против Усика не стоит.

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В статье: Сауль Альварес Джермелл Чарло
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