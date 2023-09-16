На Showtime вышел фильм о бое Альварес – Чарло. Видео

В ночь с 30 сентября на 1 октября состоится историческое событие в боксе – абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2-2, 39 КО) выйдет на ринг против абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе, американца Джермалла Чарло (35 -1-1;19 КО).

К этому легендарному событию платформа Showtime презентовала мини-фильм об участниках мега-ивента, их подготовке и шансах в поединке.