Альварес: Проигрыш нужно принимать как настоящий мужчина и двигаться дальше

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2-2; 39 КО) рассказал, как принимает поражения в своей карьере. Его слова цитирует BoxingScene:

"Очевидно, что никто не готов к поражению, верно? Очевидно, что поражение от Бивола очень меня задело, но в конце концов ты должен смириться с ним.

Также нужно учесть обстоятельства, при которых я проиграл, двигаясь в весе и стараясь продолжать творить историю.

Нужно понять, почему ты проиграл, а также принять это, принять это как настоящий мужчина и двигаться дальше. На этом нельзя останавливаться" – сказал он.