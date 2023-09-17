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Альварес: Проигрыш нужно принимать как настоящий мужчина и двигаться дальше

Бокс
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Альварес: Проигрыш нужно принимать как настоящий мужчина и двигаться дальше

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2-2; 39 КО) рассказал, как принимает поражения в своей карьере. Его слова цитирует BoxingScene:

"Очевидно, что никто не готов к поражению, верно? Очевидно, что поражение от Бивола очень меня задело, но в конце концов ты должен смириться с ним.

Также нужно учесть обстоятельства, при которых я проиграл, двигаясь в весе и стараясь продолжать творить историю.

Нужно понять, почему ты проиграл, а также принять это, принять это как настоящий мужчина и двигаться дальше. На этом нельзя останавливаться" – сказал он.

Напомним, что ранее Джойс дал прогноз на бой Фьюри – Нганну.

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В статье: Сауль Альварес
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