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Тайсон Фьюри: Мне нужен самый большой гонорар, а не бой с Усиком
Тайсон продолжает придумывать отговорки
Getty Images/Global Images Ukraine
Боксёр-тяжеловес, британец Тайсон Фьюри рассказал о том, что он не заинтересован в объединении титулов в супертяжёлом весе.
"Нет, я не заинтересован в бою с Усиком. Он — маленький боксёр. Это всё, чем он для меня является. Я не заинтересован в объединении титулов. Для меня это ничего не значит. Все эти разговоры об объединении и прочем для меня ничего не значат. Мне нужен самый большой гонорар", — приводит слова Фьюри talkSPORT.
В своём последнем поединке Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде.
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