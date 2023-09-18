Тайсон Фьюри: Мне нужен самый большой гонорар, а не бой с Усиком

Боксёр-тяжеловес, британец Тайсон Фьюри рассказал о том, что он не заинтересован в объединении титулов в супертяжёлом весе.

"Нет, я не заинтересован в бою с Усиком. Он — маленький боксёр. Это всё, чем он для меня является. Я не заинтересован в объединении титулов. Для меня это ничего не значит. Все эти разговоры об объединении и прочем для меня ничего не значат. Мне нужен самый большой гонорар", — приводит слова Фьюри talkSPORT.

В своём последнем поединке Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде.