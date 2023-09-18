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Эдди Хирн высказался об организации боя Джошуа - Уайлдер

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Стороны изучают возможность проведения этого боя

Эдди Хирн высказался об организации боя Джошуа - Уайлдер

Getty Images/Global Images Ukraine

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Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа (26-3, 23 KO), высказался о переговорах с командой американца Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 KO).

"После встречи с Энтони и короткой беседы с менеджером Уайлдера стало понятно, что этот бой хотят провести. Он является одним из самых масштабных в мировом боксе, поэтому мы не ограничиваемся Саудовской Аравией и Ближним Востоком. Я хочу искать альтернативные места, будь то Лас-Вегас или Лондон.

Состоится ли этот бой в феврале или марте? Будем ли боксировать в декабре? Это всё часть переговоров, и, если быть честным, у меня нет ответов на эти вопросы", — сказал Хирн в интервью Boxing Social.

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В статье: Энтони Джошуа Дионтей Уайлдер Эдди Хирн
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