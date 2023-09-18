Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эдди Хирн высказался об организации боя Джошуа - Уайлдер
Стороны изучают возможность проведения этого боя
Getty Images/Global Images Ukraine
Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа (26-3, 23 KO), высказался о переговорах с командой американца Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 KO).
"После встречи с Энтони и короткой беседы с менеджером Уайлдера стало понятно, что этот бой хотят провести. Он является одним из самых масштабных в мировом боксе, поэтому мы не ограничиваемся Саудовской Аравией и Ближним Востоком. Я хочу искать альтернативные места, будь то Лас-Вегас или Лондон.
Состоится ли этот бой в феврале или марте? Будем ли боксировать в декабре? Это всё часть переговоров, и, если быть честным, у меня нет ответов на эти вопросы", — сказал Хирн в интервью Boxing Social.
Популярное сейчас
- Шахтер - лидер, Кривбасс второй, третья победа Динамо. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Жена Конопли рассказала про скандальный разрыв с защитником Динамо. ВИДЕО
- Артета - о выходе Райи: Жалею, что не хватило смелости поменять вратаря, когда это было необходимо
- Тайсон Фьюри: Я ищу самый большой гонорар, а Усик с этим не справляется
- Изменился до неузнаваемости. Милевский показал, как поддерживал сборную в матче с Италией. ВИДЕО
- Жены Месси и Бускетса похвастались идеальными формами во время занятий в спортзале. ФОТО