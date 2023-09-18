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Тайсон Фьюри: Я даже и не думаю о бое с Джошуа
Британца не интересуют именитые соперники
Фото: Sporting News
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался об организации поединка с соотечественником Энтони Джошуа (26-3, 23 KO).
"Он трижды проиграл и дважды был нокаутирован. Он больше не может сравниться с моей лигой. Я даже и не думаю об этом поединке, у меня нет интереса.
Пузырь лопнул. Его дважды отшлёпал Усик и избил толстяк. Так что я не заинтересован в том, чтобы побеждать его.
Джошуа нужно встать в конец очереди. Этому бою конец, он мёртв. Этот поединок был исключён в тот момент, когда он был побит", — приводит слова Фьюри Daily Mail.
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