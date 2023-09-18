Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тайсон Фьюри стал отцом в седьмой раз
Боксер - многодетный отец
Фото: The Guardian
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, звёздный британец Тайсон Фьюри сообщил о рождении своего седьмого ребёнка.
"Он здесь и он идеален", — написал Фьюри в социальных сетях, опубликовав совместное фото со своей женой Пэрис.
Тайсон Фьюри вернулся в июне 2018 года и после двух разогревочных боёв вышел на чемпиона WBC Деонтея Уайлдера. Первый поединок бойцов завершился вничью, однако в реванше, состоявшемся в феврале 2020-го, Фьюри досрочно остановил американца, после чего провёл три защиты.
Популярное сейчас
- Цыганков открыл счет в матче, Довбик добавил ассист. Жирона разрывает Гранаду. ВИДЕО
- УПЛ. Динамо Киев - Ворскла 2:0. Все еще на первом месте
- Жена Конопли рассказала про скандальный разрыв с защитником Динамо. ВИДЕО
- Александр Усик сохранил место в рейтинге P4P от The Ring, Ломаченко — десятый
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из итальянских обидчиков сборной Украины. ФОТО
- Эффектная жена футболиста сборной Украины предстала в образе модели Playboy. ФОТО