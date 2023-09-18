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Тайсон Фьюри стал отцом в седьмой раз

Бокс
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Боксер - многодетный отец

Тайсон Фьюри стал отцом в седьмой раз

Фото: The Guardian

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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, звёздный британец Тайсон Фьюри сообщил о рождении своего седьмого ребёнка.

"Он здесь и он идеален", — написал Фьюри в социальных сетях, опубликовав совместное фото со своей женой Пэрис.

Тайсон Фьюри вернулся в июне 2018 года и после двух разогревочных боёв вышел на чемпиона WBC Деонтея Уайлдера. Первый поединок бойцов завершился вничью, однако в реванше, состоявшемся в феврале 2020-го, Фьюри досрочно остановил американца, после чего провёл три защиты.

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В статье: Тайсон Фьюри
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