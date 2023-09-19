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Фьюри: До Тайсона все думали, возможно ли победить Владимира Кличко

Бокс
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Боксер высказался о предстоящем бое с Нганну

Фьюри: До Тайсона все думали, возможно ли победить Владимира Кличко

фото - boxingscene.com

Новина українською

Боксёр-тяжеловес Тайсон Фьюри высказался о Фрэнсисе Нганну, с которым проведет бой. Также британский боксёр заявил, что Том Аспиналл может стать тем, кто победит Джонса.

"Я пригласил его в качестве спарринг-партнёра для подготовки к чемпиону UFC. Он хороший боец, вероятно, мог бы стать профессиональным боксёром. Я совершенно уверен, что если бы он пошёл на это, то стал бы чемпионом, но он повредил колено и выпал. Теперь у него путь к возвращению.

Думаю, он сможет сделать это. Он достаточно большой, у него есть сила, у него чёрный пояс по джиу-джитсу. До Тайсона Фьюри думали, возможно ли победить Владимира Кличко. Наверное, нет, но тогда его победил Тайсон Фьюри. Если кто и сможет победить Джона Джонса, так это Том Аспиналл. Никто другой", — сказал Фьюри TNT Sports.

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В статье: Тайсон Фьюри Фрэнсис Нганну
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