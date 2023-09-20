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Шакур Стивенсон: Ломаченко мог получить самый большой гонорар за бой со мной
Боксер высказался о несостоявшемся бое с украинцем
http://fightnews.info/ fightnews
Чемпион мира в двух весовых категориях, американец Шакур Стивенсон рассказал о несостоявшемся бое с бывшим чемпионом мира в трёх весовых категориях украинцем Василием Ломаченко.
"Ломаченко предложили самые большие деньги за его карьеру за поединок со мной. Почему бы этого не сделать? Он отказался. В конце твоей карьеры почему бы не взять самые большие деньги и не провести один из самых крупнейших боёв в боксе? Почему нет?" — приводит слова Стивенсона Boxing Social.
Напомним, что Ломаченко в последнем бою потерпел поражение от Дэвина Хейни.
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