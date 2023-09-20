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Названа дата следующего боя Александра Гвоздика
Украинец встретится с бразильским боксером
MarvNation Promotions
Украинский боксер Александр Гвоздик объявил о проведении поединка, который пройдет 30 сентября.
В андеркарде боя Канело Альварес – Джермелл Чарло наш боксер встретится с бразильцем Исааком Родригесом.
38-летний боксер провел в профессионалах 32 боя (28 побед, 4 поражения).
Напомним, ранее боксер объявил о завершении карьеры, а теперь возобновил ее. В этом году Александр проведет третий поединок с момента возобновления карьеры.
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