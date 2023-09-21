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Оскар де ла Хойя: Сауль Альварес должен нокаутировать Чарло
Большинство экспертов отдают преимущество именно мексиканцу
фото - boxingscene.com
Олимпийский чемпион 1992 года по боксу Оскар де ла Хойя поделился ожиданиями от боя двух абсолютных чемпионов мира, мексиканца Сауля "Канело" Альвареса и американца Джермелла Чарло.
"Чарло — Канело? Разум говорит, что победит Канело, но не удивлюсь, если Чарло победит решением после 12 раундов. Думаю, Чарло очень изобретателен и умеет работать ногами. Возможно, он доставит Канело много хлопот, но не надо забывать, что Чарло поднялся на две весовые категории. Ему не будет легко Канело хорош в категории до 168 футов, он солидный панчер, и в конечном итоге должен достать Чарло.
Уверен, что Канело победит, но, чтобы произвести впечатление, он должен его нокаутировать. Последние бои Канело были шаткими. Мы все это знаем, и он тоже знает это. Если Канело выйдет и нокаутирует Чарло — это будет выигрышный вариант для всех", — сказал де ла Хойя YouTube-каналу ESNEWS.
Напомним, что бой Альвареса и Чарло состоится в ночь на 1 октября в Лас-Вегасе, США. Они разыграют титулы IBF, WBA, WBC и WBO во второй средней весовой категории.
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