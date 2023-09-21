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Президент Top Rank: Надеемся, что сумеем организовать бой Усик - Фьюри

Бокс
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Посмотрим, удастся ли организовать долгожданный поединок

Президент Top Rank: Надеемся, что сумеем организовать бой Усик - Фьюри

Скріншот з трансляції

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Тодд Дюбёф, президент промоушена Top Rank, который ведёт карьеру действующего чемпиона WBC в супертяжёлом весе, британца Тайсона Фьюри, заявил, что надеется на бой его подопечного с украинцем Александр Усиком сразу после поединка с Фрэнсисом Нганну.

"Тайсон останется острым как бритва и, надеюсь, будет драться с самым крутым человеком на планете. Они собираются это сделать.

Думаю, это было бы уместно вскоре после боя с Нганну. Звёзды должны сойтись уже совсем скоро, чтобы определить время и принять окончательное решение", — сказал Дюбёф в интервью Sky Sports.

Напомним, что 10-раундовый боксёрский поединок между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну назначен на 28 октября.

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В статье: Фрэнсис Нганну
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