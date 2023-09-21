Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тайсон Фьюри: Нганну долго не протянет
Британец уверен в своем превосходстве
Фото: The Guardian
Боксёр тяжеловес Тайсон Фьюри рассказал о форме бывшего бойца UFC Фрэнсиса Нганну, с которым ему предстоит сражаться на ринге по правилам бокса.
"Он долго не протянет. Его тело слишком хорошее. Я рассказывал об этих разорванных телах… У него слишком много мускулов, и он слишком хорошо выглядит.
Пойду ли я по такому пути со своим телосложением? Нет, никогда. Оскорбительно даже говорить такое. Знаете, многие из этих бойцов хотят быть похожими на бодибилдеров, выглядеть подтянутыми и всё такое. А потом, когда я нокаутирую упаковку из шести кубиков, то думаю: "Какого чёрта, чувак? Что, чёрт возьми, только что произошло?", – приводит слова Фьюри MMAJunkie.
Напомним, бой между Фьюри и Нганну пройдёт 28 октября в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия).
Популярное сейчас
- Официально. ВСУ подтвердили удар по российскому аэродрому в Крыму
- УЕФА наказал Украину за поведение болельщиков на матчах с Англией и Италией. Были зафиксированы случаи проявления расизма
- СБУ и ВМС этой ночью нанесли масштабный удар по военному аэродрому Саки в оккупированном Крыму
- Тайсон Фьюри: Мне нужен самый большой гонорар, а не бой с Усиком
- Жены Месси и Бускетса похвастались идеальными формами во время занятий в спортзале. ФОТО
- Эффектная жена футболиста сборной Украины предстала в образе модели Playboy. ФОТО