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Тайсон Фьюри: Нганну долго не протянет

Бокс
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Британец уверен в своем превосходстве

Тайсон Фьюри: Нганну долго не протянет

Фото: The Guardian

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Боксёр тяжеловес Тайсон Фьюри рассказал о форме бывшего бойца UFC Фрэнсиса Нганну, с которым ему предстоит сражаться на ринге по правилам бокса.

"Он долго не протянет. Его тело слишком хорошее. Я рассказывал об этих разорванных телах… У него слишком много мускулов, и он слишком хорошо выглядит.

Пойду ли я по такому пути со своим телосложением? Нет, никогда. Оскорбительно даже говорить такое. Знаете, многие из этих бойцов хотят быть похожими на бодибилдеров, выглядеть подтянутыми и всё такое. А потом, когда я нокаутирую упаковку из шести кубиков, то думаю: "Какого чёрта, чувак? Что, чёрт возьми, только что произошло?", – приводит слова Фьюри MMAJunkie.

Напомним, бой между Фьюри и Нганну пройдёт 28 октября в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия).

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В статье: Тайсон Фьюри
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