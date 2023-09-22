Тайсон Фьюри: Я сделал всё, что мог, и выиграл все пояса, которые только можно было выиграть

Британский боксёр-тяжеловес Тайсон Фьюри подвёл промежуточный итог своей профессиональной карьеры и рассказал о своей мотивации вне ринга.

"У меня новые цели — я хочу возглавить список самых высокооплачиваемых спортсменов года версии Forbes, ещё хочу снять голливудский фильм. Я завершил игру на ринге, дело сделано. Я сделал всё, что мог, и выиграл все пояса, которые только можно было выиграть", — приводит слова Фьюри BoxingScene.

Следующим соперником Тайсона Фьюри на ринге станет бывший боец UFC, камерунец Фрэнсис Нганну.