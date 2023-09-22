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Экс-боец UFC: Нганну достаточно одного удара, чтобы завершить бой с Фьюри

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Эксперт высказался о предстоящем бое

Экс-боец UFC: Нганну достаточно одного удара, чтобы завершить бой с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший претендент на титул UFC, а ныне эксперт Дэн Харди высказался о предстоящем боксёрском поединке между бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну и британцем Тайсоном Фьюри.

"Сильнейшие удары Нганну – вот что будет иметь решающее значение. Думаю, из-за них он может отказаться от определённого плана на бой. Во-первых, никто не посоветовал бы ему пытаться перебоксировать Тайсона Фьюри, это пустая трата сил и времени. Так что на самом деле он не будет этого делать. Ему не нужно беспокоиться о количестве ударов, потому что достаточно одного, чтобы изменить ход боя.

Фрэнсису нужно быть осторожным в первых раундах и пытаться понять, какие препятствия нужно обойти. Джеб Фьюри, конечно, будет большой проблемой. Всё, чему Нганну мог научиться у Майка Тайсона, — уклоняться от джебов. Весь вопрос в том, поднимется ли Фьюри, если его собьют с ног?" — приводит слова Харди MMA News.

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В статье: Тайсон Фьюри Фрэнсис Нганну
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