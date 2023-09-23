Промоутер Фьюри рассказал о слабом месте Усика

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО) Фрэнк Уоррен рассказал, что хотел бы организовать бой своего подопечного против чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО). Его слова цитирует Seconds Out:

"Хочу увидеть объединительное сражение и как фан, и как представитель команды Тайсона. Он докажет, почему является лучшим супертяжеловесом в мире. Он им и есть.

Дюбуа разоблачил Усика в последнем поединке. Показал то, что я всегда чувствовал – Александр имеет недостатки. И его слабое место – его тело. Видел это в предыдущих боях, а теперь Даниэль разоблачил это. Хотел бы увидеть бой Фьюри с Усиком. Если он состоится – отлично" – сказал он.