Нганну: Фьюри очень хитер со своими перчатками

Боец UFC Фрэнсис Нганну рассказал, что подозревает своего будущего соперника, чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО) в мошенничестве с перчатками. Его слова цитирует Boxing Social:

"Фьюри очень хитер со своими перчатками. Я думаю, что он обманывает. Мы обсуждали это с моей командой, и они сказали, что хорошо, британская комиссия выберет перчатки. Я сказал: "Брат, нам нужно быть там и проверить каждую. Не рассказывайте мне об этой комиссии. Перчатки следует проверять".

Если вы хотите, чтобы мы сражались на голых кулаках, давайте биться на голых кулаках. Но не давай мне 10-унцевые перчатки в то время, когда сам наденешь 8- или 6-унцевые, потому что тебя покрывают.

Соперники Фьюри жалуются на его перчатки. Возможно это неправда, но это нужно проверить. Я думаю, что от дополнительной проверки мы ничего не потеряем, потому что о перчатках Тайсона говорят не только люди, но и его оппоненты.

В мире бокса ты должен беспокоиться обо всем. Если в боксе кто-то говорит, то лучше проверить дважды" – сказал он.

Напомним, что бой Фьюри – Нганну состоится 28 октября в Саудовской Аравии.