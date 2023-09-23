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Промоутер Джошуа: У меня есть одно имя – Деонтей Уайлдер
Похоже бой все ближе
DAZN
Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (26-3; 23 КО) Эдди Хирн рассказал, кто станет следующим соперником его подопечного. Слова специалиста цитирует DAZN:
"У меня есть одно имя – Деонтей Уайлдер. У меня был хороший разговор с Шелли Финкелем вчера. Мы хотим провести бой, ведь получили предложение, как и Уайлдер. На данный момент мы не можем двигаться дальше, но у нас есть и другие предложения. Мы можем организовать поединок в других местах.
Мы поговорим с Джошуа о нескольких поступивших предложениях и, надеюсь, сможем сразу начать работать над этим боем.
Думаю, что Уайлдер чрезвычайно удивителен, но в его резюме нет ни одной элитной победы. Я не думаю, что он когда-либо побеждал супертяжеловеса из пятерки лучших за всю свою карьеру" – сказал он.
Напомним, что ранее промоутер Фьюри
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