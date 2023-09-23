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Промоутер Джошуа: У меня есть одно имя – Деонтей Уайлдер

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Похоже бой все ближе

Промоутер Джошуа: У меня есть одно имя – Деонтей Уайлдер

DAZN

UA-Футбол
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Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (26-3; 23 КО) Эдди Хирн рассказал, кто станет следующим соперником его подопечного. Слова специалиста цитирует DAZN:

"У меня есть одно имя – Деонтей Уайлдер. У меня был хороший разговор с Шелли Финкелем вчера. Мы хотим провести бой, ведь получили предложение, как и Уайлдер. На данный момент мы не можем двигаться дальше, но у нас есть и другие предложения. Мы можем организовать поединок в других местах.

Мы поговорим с Джошуа о нескольких поступивших предложениях и, надеюсь, сможем сразу начать работать над этим боем.

Думаю, что Уайлдер чрезвычайно удивителен, но в его резюме нет ни одной элитной победы. Я не думаю, что он когда-либо побеждал супертяжеловеса из пятерки лучших за всю свою карьеру" – сказал он.

Напомним, что ранее промоутер Фьюри заявил, что хочет боя против Усика.

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В статье: Энтони Джошуа Дионтей Уайлдер Эдди Хирн
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