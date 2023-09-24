Чжилей бросил вызов Фьюри: Давайте сделаем это

Китайский супертяж Чжан Чжилей (26-1-1; 21 КО) после победы в поединке против британца Джо Джойса (15-2; 14 КО) бросил вызов чемпиону мира по версии WBC Тайсону Фьюри (33-0-1; 24 КО) ). Его слова цитирует Bad Left Hook:

"Мне нужен Тайсон Фьюри. Я был очень близок к заключению соглашения с Тайсоном, пока Джо Джойс не активировал свой пункт о реванше. Теперь никаких препятствий нет. Дорога свободна. Давайте сделаем это" – сказал китаец.