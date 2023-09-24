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Чжилей бросил вызов Фьюри: Давайте сделаем это

Бокс
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Прости, но шансов ноль

Чжилей бросил вызов Фьюри: Давайте сделаем это

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Китайский супертяж Чжан Чжилей (26-1-1; 21 КО) после победы в поединке против британца Джо Джойса (15-2; 14 КО) бросил вызов чемпиону мира по версии WBC Тайсону Фьюри (33-0-1; 24 КО) ). Его слова цитирует Bad Left Hook:

"Мне нужен Тайсон Фьюри. Я был очень близок к заключению соглашения с Тайсоном, пока Джо Джойс не активировал свой пункт о реванше. Теперь никаких препятствий нет. Дорога свободна. Давайте сделаем это" – сказал китаец.

Напомним, что ранее промоутер Джошуа назвал следующего соперника для Энтони.

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В статье: Тайсон Фьюри
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