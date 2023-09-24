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Чжилей бросил вызов Фьюри: Давайте сделаем это
Прости, но шансов ноль
Getty Images/Global Images Ukraine
Китайский супертяж Чжан Чжилей (26-1-1; 21 КО) после
"Мне нужен Тайсон Фьюри. Я был очень близок к заключению соглашения с Тайсоном, пока Джо Джойс не активировал свой пункт о реванше. Теперь никаких препятствий нет. Дорога свободна. Давайте сделаем это" – сказал китаец.
Напомним, что ранее промоутер Джошуа
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