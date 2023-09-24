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Бывший чемпион мира нашел самого тяжелого соперника для Усика

Бокс
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Неожиданный выбор

Бывший чемпион мира нашел самого тяжелого соперника для Усика

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Бывший чемпион мира по боксу Джонни Нельсон заявил, что команда украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО) должна опасаться боя против американца Деонтея Уайлдера (42-2-1; 41 КО). Его слова цитирует Boxing Social:

"Люди Усика будут держать его подальше от Деонтея Уайлдера. Даже если Усик на десять миль впереди с точки зрения таланта и мастерства, ударная мощь Уайлдера слишком опасна, чтобы рисковать. Поэтому нужно избегать Уайлдера как можно дольше. Даже если технически он хуже всех.

Все бойцы, претендующие на титул, должны держаться подальше от Уайлдера, независимо от того, сколько времени он провел вне ринга. Достаточно доли секунды, и все будет кончено. Я думаю, что, несмотря на то, что бой Усика против Уайлдера – отличная идея, этого не будет" – сказал он.

Напомним, что ранее Чжилей победил Джойса в поединке-реванше.

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В статье: Александр Усик Дионтей Уайлдер
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