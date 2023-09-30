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Усик приедет на бой Фьюри против Нганну

Бокс
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Усик приедет на бой Фьюри против Нганну

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) будет присутствовать на поединке чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО) против представителя UFC Фрэнсиса Нганну.

Об этом заявил глава промоутерской компании ТОР Rank Боб Арум.

Отметим, что вчера, 29 сентября, Усик и Фьюри подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира. По предварительной информации, поединок состоится либо 23 декабря 2023, либо в начале января 2024.

Возможно, после боя Фьюри – Нганну (28 октября, Саудовская Аравия) будет официально объявлена конечная дата проведения поединка Усик – Фьюри.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Фрэнсис Нганну
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