Промоутер Фьюри: Это самый большой бой, который только может быть в нашем спорте

Промоутер чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО) Фрэнк Уоррен прокомментировал подписание контракта на бой его подопечного против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО).

"Рад, что наконец-то подписали (контракт – прим) на этот бой. Это самый большой бой, который только может быть в нашем спорте. Супертяжи всегда разжигают воображение болельщиков, и я не сомневаюсь, что это будет самое большое боксерское событие века.

Я с нетерпением жду, когда Тайсон вернет три пояса, которые он никогда не терял на ринге" – сказал Уоррен.