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Промоутер Фьюри: Это самый большой бой, который только может быть в нашем спорте
Абсолютная истина
Промоутер чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО) Фрэнк Уоррен прокомментировал
"Рад, что наконец-то подписали (контракт – прим) на этот бой. Это самый большой бой, который только может быть в нашем спорте. Супертяжи всегда разжигают воображение болельщиков, и я не сомневаюсь, что это будет самое большое боксерское событие века.
Я с нетерпением жду, когда Тайсон вернет три пояса, которые он никогда не терял на ринге" – сказал Уоррен.
Напомним, что Усик
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