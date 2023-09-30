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Александр Усик: Скоро, готов к битве. Фото
Мы готовы болеть
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) отреагировал на
"Скоро. Готов к битве"
Напомним, что ранее промоутер Фьюри
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