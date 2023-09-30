Александр Усик: Скоро, готов к битве. Фото

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) отреагировал на подписание контракта на поединок за звание абсолюта против британского чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО) . Соответствующий пост наш спортсмен разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Скоро. Готов к битве"