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Александр Усик: Скоро, готов к битве. Фото

Бокс
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Александр Усик: Скоро, готов к битве. Фото

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) отреагировал на подписание контракта на поединок за звание абсолюта против британского чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО) . Соответствующий пост наш спортсмен разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Скоро. Готов к битве"

Напомним, что ранее промоутер Фьюри прокомментировал организацию поединка против Усика.

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