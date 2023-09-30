Промоутер Джошуа рассказал, когда Энтони выйдет на ринг

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (26-3; 23 КО) Эдди Хирн рассказал, когда его подопечный выйдет на ринг. Слова специалиста цитирует Boxing News 24:

"Сейчас мы должны решить, сражаться ли Энтони в декабре. Это то, что мы должны решить на следующей неделе, потому что декабрь уже не так далеко. Энтони должен начать подготовку, если собирается сразиться в декабре.

Конечно, он может дождаться большого боя в феврале или марте, но он тоже хочет сразиться и оставаться активным.

У нас будет шоу 2 декабря. Также 23 декабря – это шоу, которое точно состоится. 16 уже занято. Итак, это 2, 23 или 30 декабря" – сказал он.