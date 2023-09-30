Нганну не понимает, как подписали контракт Усик и Фьюри перед его боем с Тайсоном

Боец UFC Фрэнсис Нганну прокомментировал заключение контракта на поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Усик – Фьюри. Его слова цитирует Fight Hub TV:

"Я не знаю, какое минимальное медицинское отстранение в боксе, но я действительно не понимаю, как Тайсон может сразиться в декабре после того, что состоится 28 октября" – сказал он.

Напомним, что бой Нганну – Фьюри состоится 28 октября в Саудовской Аравии. Поединок состоится по правилам бокса.