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Нганну не понимает, как подписали контракт Усик и Фьюри перед его боем с Тайсоном

Бокс
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Кроме Фрэнсиса всем всё ясно

Нганну не понимает, как подписали контракт Усик и Фьюри перед его боем с Тайсоном

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Боец UFC Фрэнсис Нганну прокомментировал заключение контракта на поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Усик – Фьюри. Его слова цитирует Fight Hub TV:

"Я не знаю, какое минимальное медицинское отстранение в боксе, но я действительно не понимаю, как Тайсон может сразиться в декабре после того, что состоится 28 октября" – сказал он.

Напомним, что бой Нганну – Фьюри состоится 28 октября в Саудовской Аравии. Поединок состоится по правилам бокса.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Фрэнсис Нганну
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