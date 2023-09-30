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Нганну не понимает, как подписали контракт Усик и Фьюри перед его боем с Тайсоном
Кроме Фрэнсиса всем всё ясно
Getty Images/Global Images Ukraine
Боец UFC Фрэнсис Нганну прокомментировал
"Я не знаю, какое минимальное медицинское отстранение в боксе, но я действительно не понимаю, как Тайсон может сразиться в декабре после того, что состоится 28 октября" – сказал он.
Напомним, что бой Нганну – Фьюри состоится 28 октября в Саудовской Аравии. Поединок состоится по правилам бокса.
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