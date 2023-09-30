Усик и Фьюри подписали отдельные контракты с саудитами, распределения гонораров не будет

Промоутер украинского супертяжа, чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО) Александр Красюк рассказал, что команда нашего спортсмена подписала персональный контракт с организаторами поединка против британского чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0 -1;24 КО). Слова специалиста цитирует Суспільне Спорт:

"Распределения нет. Каждый из них сделал свой контракт с организаторами. Остальные пока не раскрываются" – сказал Красюк.

Таким образом, команды обоих бойцов договаривались о гонорарах каждый отдельно с организаторами поединка, а не согласовывали распределение денег между собой.