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Усик и Фьюри подписали отдельные контракты с саудитами, распределения гонораров не будет

Бокс
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Это помогло организовать бой

Усик и Фьюри подписали отдельные контракты с саудитами, распределения гонораров не будет

Скріншот з трансляції

UA-Футбол
Новина українською

Промоутер украинского супертяжа, чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО) Александр Красюк рассказал, что команда нашего спортсмена подписала персональный контракт с организаторами поединка против британского чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0 -1;24 КО). Слова специалиста цитирует Суспільне Спорт:

"Распределения нет. Каждый из них сделал свой контракт с организаторами. Остальные пока не раскрываются" – сказал Красюк.

Таким образом, команды обоих бойцов договаривались о гонорарах каждый отдельно с организаторами поединка, а не согласовывали распределение денег между собой.

Напомним, что Усик будет присутствовать на поединке Фьюри против Нганну.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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