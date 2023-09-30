Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Усик и Фьюри подписали отдельные контракты с саудитами, распределения гонораров не будет
Это помогло организовать бой
Скріншот з трансляції
Промоутер украинского супертяжа, чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО) Александр Красюк рассказал, что команда нашего спортсмена подписала персональный контракт с организаторами поединка против британского чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0 -1;24 КО). Слова специалиста цитирует Суспільне Спорт:
"Распределения нет. Каждый из них сделал свой контракт с организаторами. Остальные пока не раскрываются" – сказал Красюк.
Таким образом, команды обоих бойцов договаривались о гонорарах каждый отдельно с организаторами поединка, а не согласовывали распределение денег между собой.
Напомним, что Усик
Популярное сейчас
- ВМС и ГУР освободили двух украинских десантников, которые скрывались на оккупированной территории с начала войны
- Волейбол. Украина начинает борьбу за Олимпийские игры 2024
- Барселона разорвала отношения с Севильей после того как президент отказался посетить традиционный ужин перед матчем
- Украина не будет принимать участие в Кубке Европы по боксу из-за присутствия там спортсменов из страны-агрессора
- Красотка дня. Роскошная невеста одного из лидеров сенсационного Руха. ФОТО
- Николай Шапаренко, похоже, закрутил роман с дочерью легенды Динамо. ФОТО