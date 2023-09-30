Фьюри: Я иду за статусом абсолютного чемпиона

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) прокомментировал подписание контракта на поединок против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО). Его слова цитирует Sky Sports:

"Я всегда делаю то, что говорю. И говорю то, что потом делаю. Я иду за статусом абсолютного чемпиона, потому что наступила эпоха цыганского короля.

Усик больше не может, как кролик, убегать от меня. Теперь ты начнёшь это понимать. И хочу выразить благодарность Саудовской Аравии" – сказал он.