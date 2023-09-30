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Фьюри: Я иду за статусом абсолютного чемпиона
На пути стоит стена
Фото: Sporting News
Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) прокомментировал
"Я всегда делаю то, что говорю. И говорю то, что потом делаю. Я иду за статусом абсолютного чемпиона, потому что наступила эпоха цыганского короля.
Усик больше не может, как кролик, убегать от меня. Теперь ты начнёшь это понимать. И хочу выразить благодарность Саудовской Аравии" – сказал он.
Напомним, что Усик будет
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