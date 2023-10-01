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Хирн объяснил, почему о бое Усик-Фьюри объявили так рано
Довольно мудрое решение промоутеров
Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн прокомментировал ситуацию с
"Я знал, что они продвинулись далеко в переговорах. Я не ожидал, что бой непременно анонсируют позавчера, но, безусловно, есть ситуация с обязательным претендентом. Им необходимо было объявить этот поединок, чтобы заблокировать обязательную защиту против Филиппа Хрговича.
Посмотрим, как все это сложится. Однако я считаю, что в конечном счете это хорошо для бокса. Здорово, что это сражение организовали. Любое сражение за звание абсолютного чемпиона – это замечательно для бокса. Фьюри еще раньше должен был согласиться на этот поединок, но если он состоится, мы отправимся туда" – сказал он.
Напомним, что ранее Альварес
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