Хирн объяснил, почему о бое Усик-Фьюри объявили так рано

Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн прокомментировал ситуацию с подписанием контракта на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Усик-Фьюри.

"Я знал, что они продвинулись далеко в переговорах. Я не ожидал, что бой непременно анонсируют позавчера, но, безусловно, есть ситуация с обязательным претендентом. Им необходимо было объявить этот поединок, чтобы заблокировать обязательную защиту против Филиппа Хрговича.

Посмотрим, как все это сложится. Однако я считаю, что в конечном счете это хорошо для бокса. Здорово, что это сражение организовали. Любое сражение за звание абсолютного чемпиона – это замечательно для бокса. Фьюри еще раньше должен был согласиться на этот поединок, но если он состоится, мы отправимся туда" – сказал он.