  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Хирн объяснил, почему о бое Усик-Фьюри объявили так рано
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хирн объяснил, почему о бое Усик-Фьюри объявили так рано

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

Довольно мудрое решение промоутеров

Хирн объяснил, почему о бое Усик-Фьюри объявили так рано

UA-Футбол
Новина українською

Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн прокомментировал ситуацию с подписанием контракта на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Усик-Фьюри.

"Я знал, что они продвинулись далеко в переговорах. Я не ожидал, что бой непременно анонсируют позавчера, но, безусловно, есть ситуация с обязательным претендентом. Им необходимо было объявить этот поединок, чтобы заблокировать обязательную защиту против Филиппа Хрговича.

Посмотрим, как все это сложится. Однако я считаю, что в конечном счете это хорошо для бокса. Здорово, что это сражение организовали. Любое сражение за звание абсолютного чемпиона – это замечательно для бокса. Фьюри еще раньше должен был согласиться на этот поединок, но если он состоится, мы отправимся туда" – сказал он.

Напомним, что ранее Альварес победил Чарло на вечере бокса в Лас-Вегасе.

По теме
yellow-arrow
Уайлдер дал прогноз на поединок Усик-Фьюри
yellow-arrow
Альварес: Бокс сделал меня человеком, бокс – это моя жизнь
yellow-arrow
Легенда мирового бокса дал резкий прогноз на бой Усик-Фьюри
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Эдди Хирн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fightnews

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде