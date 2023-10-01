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Уайлдер дал прогноз на поединок Усик-Фьюри
Снова все однозначно, хоть кто-то верит в Сашу?
Американский супертяж Деонтей Уайлдер (42-2-1; 41 КО) дал свой прогноз на поединок за звание абсолютного чемпиона мира в королевском дивизионе Усик-Фьюри. Его слова цитирует Boxing Social:
"Габариты Фьюри – это то, что помогает ему добиваться большего успеха. Когда я представляю его бой с Усиком, я вижу, как они обманули Каннингема, навалившись на него своим весом и нанося удары. Я вижу, как он делает то же самое с Усиком, наваливаясь на него своим весом.
Я думаю, что у Усика больше мастерства, но когда дело доходит до размеров и всего остального, я не думаю, что он сможет конкурировать с Фьюри. Но кто знает, это только мое мнение" – сказал он.
Напомним, что ранее
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