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Теренс Кроуфорд высказался о победе Альвареса над Чарло

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Теренс Кроуфорд высказался о победе Альвареса над Чарло

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Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) и лидер рейтинга pound-for-pound Теренс Кроуфорд отреагировал на победу мексиканца Сауля Альвареса над американцем Джермеллом Чарло.

Напомним, поединок бойцов состоялся сегодня, 1 октября, в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Альвареса единогласным судейским решением.

"Поздравления Канело, ты заставил льва выглядеть похожим на львёнка", — написал Кроуфорд в социальных сетях.

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В статье: Теренс Кроуфорд
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