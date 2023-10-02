Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Теренс Кроуфорд высказался о победе Альвареса над Чарло
Боксер с иронией прокомментировал результат боя
Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) и лидер рейтинга pound-for-pound Теренс Кроуфорд отреагировал на победу мексиканца Сауля Альвареса над американцем Джермеллом Чарло.
Напомним, поединок бойцов состоялся сегодня, 1 октября, в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Альвареса единогласным судейским решением.
"Поздравления Канело, ты заставил льва выглядеть похожим на львёнка", — написал Кроуфорд в социальных сетях.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Матчи Зари и Шахтера в еврокубках, экзамен Полесья перед Динамо, Арсенал против Сити. Расписание футбола на 2 - 8 октября
- На матче Минай - Оболонь члены бригады арбитров ругали футболистов нецензурной лексикой
- Почеттино высказался об особенностях работы с Михаилом Мудриком
- Украина не будет принимать участие в Кубке Европы по боксу из-за присутствия там спортсменов из страны-агрессора
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная невеста одного из лидеров сенсационного Руха. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн