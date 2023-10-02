Теренс Кроуфорд высказался о победе Альвареса над Чарло

Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) и лидер рейтинга pound-for-pound Теренс Кроуфорд отреагировал на победу мексиканца Сауля Альвареса над американцем Джермеллом Чарло.

Напомним, поединок бойцов состоялся сегодня, 1 октября, в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Альвареса единогласным судейским решением.

"Поздравления Канело, ты заставил льва выглядеть похожим на львёнка", — написал Кроуфорд в социальных сетях.