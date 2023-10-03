Тайсон Фьюри: Меня высмеют за поражение Нганну, как МЮ за 7:0 с Ливерпулем

Британский боксёр-тяжеловес Тайсон Фьюри рассказал, что предстоит пережить ему в случае поражения бывшему бойцу UFC Фрэнсису Нганну.

В интервью бывшему футболисту и поклоннику бокса Рио Фердинанду, он сравнил подобный исход с поражением "Манчерстер Юнайтед" в игре против "Ливерпуля" со счётом 7:0.

"Бороться с представителем смешанных единоборств, будучи чемпионом в тяжёлом весе — это самый большой риск. Что же произойдёт, если он победит меня? Высмеют. Это всё равно, что будучи "Манчерстер Юнайтед" проиграть "Ливерпулю" со счётом 7:0, не так ли? Как оправиться от этого?" — сказал Фьюри в интервью TNT Sport.

Бой между Фьюри и Нганну пройдёт 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.