Эдди Хирн: Бой Сауля Альвареса и Джермалла Чарло был похож на спарринг

Известный британский промоутер Эдди Хирн высказался о поединке за звание абсолютного чемпиона мира (до 69,9 кг) между мексиканцем Саулем Альваресом и американцем Джермаллом Чарло.

Напомним, поединок бойцов завершился победой Альвареса единогласным судейским решением (118-109, 118-109, 119-108).

"Канело Альварес вышел на этот поединок голодным, в лучшем физическом и ментальном состоянии. Чем занимался Чарло? Этим парням выпадает такая возможность, а они даже не пытаются. Это было похоже на спарринг. И я говорю об этом как фанат, поскольку не имею никакого отношения к бою.

Я не понимаю, как можно говорить на пресс-конференции о наследии, желании потрясти мир, желании величия, а потом даже не попытаться выиграть", — приводит слова Хирна пресс-служба Matchroom Boxing.