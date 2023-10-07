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Промоутер Джошуа: IBF фактически заявила о бое Энтони против Хрговича за титул чемпиона мира

Бокс
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Но только после Усик – Фьюри

Промоутер Джошуа: IBF фактически заявила о бое Энтони против Хрговича за титул чемпиона мира

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (26-3; 23 КО) Эдди Хирн рассказал, что готов организовать бой своего подопечного против хорвата Филиппа Хрговича (16-0; 13 КО) за титул чемпиона мира по версии IBF. Его слова цитирует Boxing News 24:

"Как мы узнали вчера, IBF фактически заявила, что Эй Джей сражается с Филиппом Хрговичем за титул чемпиона мира. Джошуа хочет стать трехкратным чемпионом мира, и я верю, что он собирается это сделать.

Вчерашние новости от IBF несколько изменяют ситуацию в плане того, что победитель боя Фьюри-Усик должен сразиться с Филиппом Хрговичем, иначе их лишат титула, и им не нужно будет сразиться с ним.

Я верю, что бой Джошуа против Хрговича будет за титул чемпиона мира, и если это произойдет, мы должны рассмотреть этот вариант. У нас есть бой с Уайлдером. Есть о чем подумать, но эти новости, конечно, меняют ситуацию. Цель Джошуа – стать трехкратным чемпионом мира и это позволит нам добиться ее.

Бой с Уайлдером гораздо более масштабный, но поединок с Хрговичем будет проходить за титул чемпиона IBF. Это всегда будет приоритет, но увидим, что будет. Опять же, мы только слышали, что в бою Усика и Фьюри будет разочаровывающий двусторонний реванш, но увидим" – сказал Хирн.

Напомним, что ранее появились новые подробности боя Усик-Фьюри.

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В статье: Энтони Джошуа Эдди Хирн Филип Хргович
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