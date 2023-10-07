Промоутер Дюбуа об апелляции на бой с Усиком: Пока мы не ничего услышали от WBA

Промоутер британского супертяжа Даниэля Дюбуа (19-2; 18 КО) Фрэнк Уоррен рассказал о ситуации с апелляцией на бой против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО). Его слова цитирует канал Seconds Out:

"Пока мы ничего не услышали от WBA. Они ничего нам не ответили, поэтому мы ждем, когда WBA вернется к нам с ответом. Мы будем давить на них, а затем отталкиваться от результата. Что будет, если они назначат немедленный реванш? Мы с этим разберемся. У меня есть план. У меня всегда есть план. Раскрою ли я его? Нет. Это сверхсекретный план" – сказал он.