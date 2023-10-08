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Фьюри опубликовал пафосный постер к бою с Нганну. Фото

Бокс
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Просто чрезмерное тщеславие

Фьюри опубликовал пафосный постер к бою с Нганну. Фото

UA-Футбол
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) готовится к бою против Фрэнсиса Нганну.

Боксер опубликовал новый пост для своих подписчиков, представив себя в качестве короля. Соответствующее фото он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Настало время начала эпической ночи супертяжелого веса в Эр-Рияде"

Напомним, что ранее отец Фьюри рассказал, как его сын подходил к бою с Кличко.

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В статье: Тайсон Фьюри
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