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Фьюри опубликовал пафосный постер к бою с Нганну. Фото
Просто чрезмерное тщеславие
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) готовится к бою против Фрэнсиса Нганну.
Боксер опубликовал новый пост для своих подписчиков, представив себя в качестве короля. Соответствующее фото он опубликовал на своей странице в Instagram.
"Настало время начала эпической ночи супертяжелого веса в Эр-Рияде"
Напомним, что ранее отец Фьюри
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