Холифилд дал прогноз на бой Усик – Фьюри

Легенда мирового бокса Эвандер Холифилд дал прогноз на бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Усик – Фьюри. Его слова цитирует BoxingSocial:

"Нет, Усик не победит Фьюри. Думаю, Тайсон показал, что он отличный боец. Среди всех боксеров он именно тот, кто способен вносить коррективы, а это делает тебя лучше.

Джошуа выше Усика, и они с Фьюри оба сильны, так что все будет зависеть от скорости.

Я думаю, что Энтони Джошуа – идеальный боец для поединка с Тайсоном, потому что они одинакового роста. Когда они подерутся, все будет одинаковым, все сведется к тому, кто окажется сильнее.

Кажется, что здесь нужно отдать предпочтение Энтони Джошуа, но пока их бой не состоится, это лишь предположение" – сказал он.