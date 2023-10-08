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Холифилд дал прогноз на бой Усик – Фьюри
Не утешительно для украинца
фото - boxingscene.com
Легенда мирового бокса Эвандер Холифилд дал прогноз на бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Усик – Фьюри. Его слова цитирует BoxingSocial:
"Нет, Усик не победит Фьюри. Думаю, Тайсон показал, что он отличный боец. Среди всех боксеров он именно тот, кто способен вносить коррективы, а это делает тебя лучше.
Джошуа выше Усика, и они с Фьюри оба сильны, так что все будет зависеть от скорости.
Я думаю, что Энтони Джошуа – идеальный боец для поединка с Тайсоном, потому что они одинакового роста. Когда они подерутся, все будет одинаковым, все сведется к тому, кто окажется сильнее.
Кажется, что здесь нужно отдать предпочтение Энтони Джошуа, но пока их бой не состоится, это лишь предположение" – сказал он.
Напомним, что ранее Майк Тайсон
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