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Экс-тренер Владимира Кличко дал прогноз на бой Усик-Фьюри
Да что ж такая непруха
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший тренер Владимира Кличко, американец Джонатан Бэнкс дал прогноз на поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Усик-Фьюри.
"Я ни за кого конкретно не болею, но с боксерской точки зрения преимущество у Фьюри, поэтому он дольше выступает в тяжелом весе и победил сильнейших чемпионов в этом дивизионе. Фьюри одолел больше чемпионов в хевивейте, он привык драться с супертяжами.
Они оба хороших боксера, но проблема Усика в том, что ему придется биться против соперника почти вдвое больше его, который может боксировать так же хорошо, у которого так же хорошо, если не лучше, работают ноги" – сказал он.
Напомним, что ранее Холифилд
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