Экс-тренер Владимира Кличко дал прогноз на бой Усик-Фьюри

Бывший тренер Владимира Кличко, американец Джонатан Бэнкс дал прогноз на поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Усик-Фьюри.

"Я ни за кого конкретно не болею, но с боксерской точки зрения преимущество у Фьюри, поэтому он дольше выступает в тяжелом весе и победил сильнейших чемпионов в этом дивизионе. Фьюри одолел больше чемпионов в хевивейте, он привык драться с супертяжами.

Они оба хороших боксера, но проблема Усика в том, что ему придется биться против соперника почти вдвое больше его, который может боксировать так же хорошо, у которого так же хорошо, если не лучше, работают ноги" – сказал он.