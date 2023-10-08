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Экс-тренер Владимира Кличко дал прогноз на бой Усик-Фьюри

Бокс
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Да что ж такая непруха

Экс-тренер Владимира Кличко дал прогноз на бой Усик-Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Бывший тренер Владимира Кличко, американец Джонатан Бэнкс дал прогноз на поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Усик-Фьюри.

"Я ни за кого конкретно не болею, но с боксерской точки зрения преимущество у Фьюри, поэтому он дольше выступает в тяжелом весе и победил сильнейших чемпионов в этом дивизионе. Фьюри одолел больше чемпионов в хевивейте, он привык драться с супертяжами.

Они оба хороших боксера, но проблема Усика в том, что ему придется биться против соперника почти вдвое больше его, который может боксировать так же хорошо, у которого так же хорошо, если не лучше, работают ноги" – сказал он.

Напомним, что ранее Холифилд дал прогноз на бой Усик-Фьюри.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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